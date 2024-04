Calcio, il Rimini stende l'Entella e si assicura un posto in zona playoff

Il Rimini supera di misura l'Entella grazie a una rete di Lamesta nella ripresa e stacca il pass per i playoff. Grazie ai 3 punti conquistati domenica pomeriggio al Neri infatti, il Rimini resta nella decima e ultima posizione valida per gli spareggi, con l'undicesima che, a una giornata dal termine del campionato, dista 4 punti. I biancorossi potranno cercare di migliorare la posizione in graduatoria vincendo domenica prossima a Gubbio, con gli umbri chiamati a difendere il quinto gradino del girone B dalla Juventus Next Gen, sotto di due lunghezze.

Al 6' Rimini vicinissimo al gol con Semeraro che calcia alto da due passi sugli sviluppi di un angolo. Per gli ospiti tentativo di Petermann al 41' e pallone sul fondo. Il primo tempo termina senza reti e particolari emozioni. Al 48' l'ex Santini segna ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il gol vittoria è di Lamesta al minuto 68, che supera il portiere con un sinistro dal limite e viene ammonito dopo essersi tolto la maglietta nell'esultanza. Non ci sono vere occasioni da gol negli ultimi minuti di gara, il Rimini dopo 5' di recupero festeggia il raggiungimento dei playoff.