Calcio, il Rimini conquista Forlì e la vetta della classifica

Il Rimini si aggiudica il primo derby del campionato. Al Morgagni contro il Forlì, una rete nella ripresa di Carboni regala 3 punti preziosissimi ai biancorossi. I ragazzi di Gaburro si sono dimostrati una squadra solida e hanno conquistato il loro decimo punto in quattro gare, che vale la vetta della classifica in compagnia di Aglianese e Mezzolara. Domenica prossima al Neri, il Rimini ospiterà il Progresso.

La partita

Il Forlì prova a fare la partita e si fa vedere con un tiro di Rrapaj, deviato in angolo. Ancora pericolosi i padroni di casa al 27' con la punizione dalla trequarti destra di Rrapaj, ma in area nessuno trova la deviazione vincente. Prima occasione anche per il Rimini al 32': Gabbianelli in area, servito da Gkertos, manda alto. Ospiti che ricominciano col piglio giusto la ripresa e al 66' passano in vantaggio: Carboni sfrutta in area di testa il cross di Ferrara e sigla la rete che decide la gara. Chance per i galletti all'89' con Rrapaj, che in area si sposta il pallone sulla sinistra ma calcia troppo debolmente.

FORLI' (4-3-1-2): De Gori; Gkertsos, Ronchi (25' st. Longobardi), Capitanio, Dominici (42' st. Nisi); Ballardini (10' st. Borrelli), Pezzi, Rrapaj; Schirone (35' st. Amaducci); Verde (32' st. Petrucci), Pera. In panchina: Stella, Giacobbi, Fabbri, Nisi, Buonocunto. All. Cornacchini.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri; Andreis (32' Pari), Tanasa, Tonelli (25' st. Tonelli); Gabbianelli (42' st. Pietrangeli) Tomassini (25' Germinale), Piscitella (5' st. Ferrara). In panchina: Piretro, Contessa, Berghi, Mencagli. All. Gaburro.