Da Rimini all'Europeo Under 21, esordio in azzurro con il sogno di difendere i pali dell'Atalanta

E’ tra i volti emergenti del nostro calcio italiano. Da Rimini all’Italia Under 21, con un futuro tra i big. Per il portiere riminese Marco Carnesecchi sta iniziando un’estate davvero speciale: se alcune sirene di calcio mercato lo hanno accostato addirittura alla Juventus, il suo prossimo impegno sembra però destinato a essere tra i pali dell’Atalanta, società che controlla il suo cartellino. L’avventura alla Cremonese è ormai giunta al capolinea, con un interessante processo di crescita per il romagnolo, e nell’immediato futuro sembra esserci il posto da titolare nell’Atalanta.

Il calciatore ha dedicato una lunga intervista al settimanale Sportweek, inserto della Gazzetta dello Sport. “Ho detto al mio agente di chiamarmi e scrivermi solo se ci sono cose concrete, non voglio distrarmi dal mio obiettivo, l’Europeo Under 21 - ha spiegato alla Gazzetta, aggiungendo -. Essere accostato alla Juventus è motivo di grande orgoglio, ma sono dell’Atalanta, sono felice di esserlo e il mio futuro è in mano a loro”.

Per il momento c’è la Nazionale. Carnesecchi fa esordio nell’Europeo Under 21 con la maglia dell’Italia giovedì (22 giugno) quando i baby azzurri si misureranno al cospetto della Francia. “Ognuno di noi dovrà metterci qualcosa di suo. Dovremo essere bravi a essere un gruppo forte, composto prima di tutto da amici, che siano in grado di portare questa amicizia anche in campo”, le parole a poche ore dall'esordio.