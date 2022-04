Il Rimini batte anche il Fanfulla, regalo da Forlì: biancorossi primi a +8

Squadra in casa

Squadra in casa Rimini

Il Rimini continua a vincere e al Neri batte 2-1 il Fanfulla. Entrambe nel primo tempo le reti biancorosse: al 10' porta in vantaggio la squadra di casa Gabbianelli direttamente su punizione, al 38' Pietrangeli la butta dentro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ospiti trovano la via del gol al minuto 85, con un bel tiro a giro di Spaviero che finisce nel sette. Tre punti resi ancora più preziosi dalla vittoria del Forlì ai danni del Ravenna, che manda a +8 i biancorossi in vista della gara di domenica prossima al Benelli.

Il tabellino

RIMINI FANFULLA 2-1 (primo tempo 2-0)

RIMINI (3-4-1-2): Marietta; Deratti (41' st Lo Duca), Pietrangeli, Carboni; Contessa (34' st Pecci), Callegaro (11' st Greselin), Tanasa, Piscitella; Gabbianelli (34' st Panelli); Ferrara (21' st Arlotti); Germinale.

In panchina: Piretro, Panelli, Lo Duca, Tonelli, Pari, Mencagli. All. Gaburro.

FANFULLA (4-3-1-2): Cizza; Baggi F. (31' st Cominetti), Baggi A., Cottarelli (43' st Bracelli), Bernardini; Greco, Laribi, Roma (45' Haron); Balla; Austoni, Spaviero, Austoni.

In panchina: Vaccari,, Mspero, Mustafaraj, De Carli, Altieri, Mouddou.

All. Bonazzoli.

ARBITRO: Restaldo di Ivrea

RETI: 10' pt Gabbianelli (R), 38' pt Pietrangeli (R), 40' Spaviero (F)

AMMONITI: Laribi, F. Baggi, Ferrara, Deratti, Arlotti, Carnoni