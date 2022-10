Il Rimini rimonta due volte e trova il pareggio nel recupero: con la Fermana finisce 2-2

Si allunga la striscia di risultati positivi del Rimini. Al Neri i biancorossi pareggiano 2-2 contro la Fermana, recuperando per due volte lo svantaggio, prima con Delcarro, poi con Rosso nel finale. E' il quinto risultato utile consecutivo del Rimini in campionato, a cui si aggiunge la trasferta vincente di Ancona in Coppa Italia. In attesa che si disputi Carrarese Reggiana, il Rimini occupa il sesto posto ma la distanza dalla vetta è di soli due punti, che diventerebbero tre nel caso di una vittoria degli emiliani in Toscana.

La partita

Propositivi sin da subito i padroni di casa, ma a passare in vantaggio al 28' sono gli ospiti grazie alla punizione trasformata da Giandonato dal limite dell'area. Al 35' è già 1-1: Gabbianelli serve con un filtrante Delcarro, abile a infilare Nardi sul secondo palo. Il primo tempo si chiude con una rete segnata per parte e un chiaro copione, con la Fermana attendista e il Rimini che fa la partita.

Tornano avanti i marchigiani al 62' grazie a Fischnaller, che si procura e trasforma un rigore dopo il fallo di Pietrangeli. All'85' traversa dei romagnoli con Mencagli, pescato sotto sotto porta da Santini. Il meritato pareggio arriva al secondo minuto di recupero: Gabbianelli trova Rosso che si gira e supera Nardi.