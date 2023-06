"Ha vinto lo sport", a Rimini una tre giorni dedicata al calcio amatoriale italiano

Si sono concluse domenica presso il Garden Sporting Center le Finali Nazionali per Società del Settore Calcio di Associazioni Sportive e Sociali Italiane (Asi) – ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed associazione di promozione sociale nazionale – evento che ha portato nel capoluogo della riviera romagnola il meglio del calcio amatoriale italiano.

I vincitori

La tre giorni di gare ha visto assegnare ieri i titoli nazionali dopo una intensa manifestazione nel segno del fairplay e del sano divertimento sportivo. Per il calcio a 5 femminile, porta a casa il trofeo lo Spartak San Nicola (Caserta) che supera in finale, per 3-1, le ragazze del Fasano (Brindisi). Sul fronte maschile del calcio a 5 la coppa va, invece, al Birrareal (Pistoia) vincente per 3-2 in finale sull’Uccia (Padova).

Nel calcio a 7 la vittoria è andata all’Euro Sport (Brindisi) che si è imposta sull’Olympique Marcianise (Caserta) per 5-3. Il titolo per il calcio ad 11 over 35 è andato, in una finale tutta romana, al Dream Team che ha battuto per 3-0 l’Antonio Ianni. Derby tarantino nel calcio ad 11 open che ha visto trionfare il Fornaio del Viale sull’Alleanza Programma Sviluppo per 1-0.

Le premiazioni

Sentito, come sempre, il momento delle premiazioni diretto dal responsabile nazionale del Settore Calcio Asi, Nicola Scaringi, che ha ringraziato i presenti per il grande fairplay e l’ottima partecipazione alle finali nazionali di quest’anno, le ventisettesime della storia dell’Ente. Il grazie ai presenti è stato espresso anche dal vicepresidente nazionale Asi, Giacomo Labarbuta, e dal capo della segreteria generale Achille Sette. Presenti, dalla sede nazionale, anche Matilde Balloni, componente della segreteria generale, e Simone Levanti, direttore tecnico del Terzo Settore Asi. Premiati, da tradizione, anche gli arbitri – diretti dall’organo tecnico nazionale Americo Scatena – che si sono distinti in modo particolare durante queste finali. Il «Premio Fulvio Pieroni», al miglior arbitro dell’evento votato dalle società sportive partecipanti, è andato al direttore di gara Angelo Maurizio Bufano della sezione di Taranto. Il «Premio Lorenzo Cesari» alla carriera arbitrale è stato, invece, assegnato a Nello Moccia della sezione di Roma. Un sentito ringraziamento è stato offerto a tutto lo staff tecnico del Settore Calcio Nazionale – composto da Carmine Brignola, Angelo Laurenza ed Alex Lunardi – che ha collaborato, in stretto contatto con società sportive e gruppo arbitrale.

Il futuro

"Portiamo a casa una edizione delle finali nella quale ha vinto, innanzitutto, lo sport – commenta Nicola Scaringi – e la folta partecipazione delle società sportive sottolinea la grande attesa che i campionati territoriali nutrono nei confronti del grande evento nazionale. Il Settore non solo si allarga in nuove regioni ma ospita sempre più squadre provenienti da nuove realtà territoriali segnalando la grande capacità dell’Ente di intercettare e rendere viva, attraverso i responsabili provinciali, la grande passione degli italiani per il calcio. Dopo l’estate ci attende la Conferenza Programmatica di Settore, durante la quale organizzeremo la stagione sportiva 2023/24, e non vediamo l’ora di tornare a vivere le prossime Finali Nazionali".

"Con la ventisettesima edizione, le Finali Nazionali del Settore Calcio Asi raggiungono una longevità importante – hanno commentato Giacomo Labarbuta ed Achille Sette – ed il loro successo, costantemente in crescita ed arrestato solo dal Covid, continua ad essere un fiore all’occhiello dell’Ente. Ogni successo ne chiama, ovviamente, un altro e l’Asi continuerà a supportare questa iniziativa".