Rimini sempre a caccia della vittoria, al Neri c'è il Fiorenzuola. Gaburro: "Siamo concentrati e carichi"

Terzo derby consecutivo per il Rimini, a caccia della vittoria dopo gli ultimi pareggi contro Reggiana e Imolese. Al Neri giovedì sera (ore 20:30) è in programma la sfida al Fiorenzuola: gli emiliani sono 13esimi con 39 lunghezze e vogliono blindare la salvezza, i romagnoli sono decimi con 45 punti e puntano a restare in zona playoff. "Il Rimini in difficoltà non lo vedo - attacca mister Gaburro alla vigilia -, vedo una partita importante in casa contro una squadra effettivamente in difficoltà di risultati, perché ha fatto un solo punto in 5 partite. Siamo concentrati e carichi per la partita che dobbiamo andare a giocare".

Il tecnico biancorosso passa poi alla descrizione tattica del Fiorenzuola: "E' una squadra con un'identità molto forte che gioca un 4-3-3 ricercato, di palleggio, con grande costruzione dal basso e con molta mobilità davanti. Mancando Mastroianni sicuramente sarà ancora più dinamico l'attacco perché ha giocatori di gamba e molto veloci. Da questo punto di vista mi aspetto un Fiorenzuola bello come lo è sempre e lo è stato anche nel girone di ritorno. Purtroppo poi nel calcio a volte si raccoglie e a volte no, noi ne sappiamo qualcosa, quindi loro sicuramente nel girone di ritorno hanno raccolto poco, però ho sempre visto una squadra viva giocare partite per far bene, quindi mi aspetto un Fiorenzuola frizzante da questo punto di vista".

Biondi, Santini e Sandri saranno assenti per squalifica. "Abbiamo una rosa molto ampia - commenta Gaburro -, ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di giocare, anche Gigli non sarà della partita perché comunque è uscito con un brutto colpo dalla partita di Imola. In questo momento conta molto chi sei, quello che hai fatto, come arrivi alla partita a livello di gruppo perché abbiamo tanti giocatori che possono giocare e l'hanno dimostrato durante tutto l'anno, proprio perché si è spesso cambiato tutti si sentono titolari, quindi penso avremo un 11 in grado di fare un'ottima partita".