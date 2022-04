Calcio, Rimini beffato nel finale dal Ghivizzano: solo un punto per i biancorossi

A sorpresa la capolista Rimini viene fermata sull'1-1 al Neri dal Ghivizzano. Dopo un primo tempo senza gol, al 54' sblocca e decide l'incontro Germinale, bravo a deviare in rete dopo la girata di Piscitella su cross di Ferrara. Padroni di casa che collezionano occasioni ma non riescono a mettere in ghiaccio la partita, il tiro dal limite di Tonelli al 60' esce di poco. A 11' dalla fine l'estremo difensore ospite Nucci nega il gol a Greselin, 2' dopo il Ghivizzano resta in 10 a causa del secondo giallo preso da Mosti. Ma al 90' arriva la beffa ai biancorossi: gran destro potente di Sall che si infila sotto la traversa e pareggia i conti. Nel recupero viene ristabilita la parità numerica dopo una gomitata di Mencagli (già ammonito) a un avversario. Il Ravenna che se la vedrà con l'Athletic Carpi l'1 maggio potrà portarsi a -3 dal Rimini a 4 giornate dal termine del campionato.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri; Andreis (1' st Ferrara), Tanasa, Tonelli (35' st Pari); Gabbianelli (29' st Greselin), Germinale (29' st Mencagli), Piscitella.

In panchina: Piretro, Deratti, Cuccato, Pecci, Arlotti. All. Gaburro.

GHIVIBORGO (4-4-1-1): Nucci; Mosti, Monacizzo, Sorbo, Baggiani (44' st Belluomini, 49' st Tragni); Bongiorni (39' st Riccioni), Fazzi, Lauria (15' st Melandri), Bachin; Nottoli; Sall.

In panchina: Tremori, Molinaro, Velani, Campani, Tragni, Passarello. All. Vangioni.

ARBITRO: Catanzaro della sezione di Catanzaro.

RETI: 9' st Germinale, 45' st Sall

AMMONITI: Sall, Mosti, Tanasa, Mencagli, Fazzi

ESPULSI: 36' st Mosti (doppia ammonizione), 46' st Mencagli (doppia ammonizione)