Calcio, il Rimini saluta i giocatori in scadenza. Il difensore Bellodi pronto a vestire biancorosso

Oggi, 30 giugno, si chiude ufficialmente la stagione sportiva 2023/24 e da domani molti giocatori del Rimini si svincoleranno. Il club con un post sui social ha salutato e ringraziato i giocatori in scadenza, facendo capire come non ci saranno rinnovi per chi ha la data odierna come termine contrattuale. Nel dettaglio, da domani non saranno più biancorossi il portiere Edoardo Colombo, i difensori Quacquarelli, Oddi e Tofanari, i centrocampisti Delcarro, Marchesi e Cherubini e l'attaccante Barbatosta.

Domani comincerà ufficialmente il calciomercato e potranno essere ufficializzati i primi acquisti, partendo dal centrale difensivo Bellodi dell'Olbia, in sostituzione di Gigli (passato all'Arezzo). I giocatori sotto contratto da cui si ripartirà (al netto delle partenze) sono 18: un portiere (Colombi), 6 difensori (Pietrangeli, Gorelli, Semeraro, Porcu, Lepri e Rosini), 7 centrocampisti (Megelaitis, Leoncini, Langella, Garetto, Sala, Lombardi e Acampa), 4 attaccanti (Lamesta, Morra, Cernigoi e Ubaldi). I protagonisti del calciomercato riminese sono sicuramente i pezzi pregiati Morra e Lamesta, finiti nel mirino di diversi club, tra cui il Benevento, che li vorrebbe portare entrambi in Campania per puntare alla promozione in Serie B. A entrambi i giocatori il club romagnolo ha offerto il rinnovo con aumento d'ingaggio, ma mentre per acquistare Morra è sufficiente pagare la clausola di 80mila euro, per Lamesta ci potrebbe essere un'asta tra i vari club pretendenti. Il Rimini, che domani presenterà il nuovo allenatore Antonio Buscè, vuole potenziare il proprio organico e non ha alcuna fretta di sbloccare trattative pesanti in uscita.