Calcio, il Rimini cade tra le mura amiche: vittoria di misura del Gubbio che torna a vincere

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Rimini

Esce sconfitto di misura il Rimini dalla sfida interna al Gubbio, dopo tre risultati utili consecutivi. Una leggerezza di Allievi permette ad Arena di sbloccare la contesa al 55', i biancorossi poi non riescono a creare pericoli alla retroguardia ospite ed escono a mani vuote. Umbri che escono da una lunga crisi, nelle ultime sei gare avevano raccolto un solo punto. Rimini dunque fermo a 36 punti, in decima posizione, l'ultima utile per i playoff, e che domenica prossima sarà di scena a Pesaro.

La partita

Occasione per i padroni di casa al 4', quando Matteo Rossetti trova Santini, il suo tentativo viene salvato da Di Gennaro. Ancora romagnoli vicini al gol al 40', gran botta di Laverone che colpisce in pieno il palo. Nonostante l'intraprendenza del Rimini, il primo tempo si chiude senza reti.

Al 55' la sblocca Arena, che sfruttando un errore di Allievi fredda Zaccagno. Intorno alla mezz'ora ci provano Mencagli e Sandri dalla distanza, senza tuttavia impensierire Di Gennaro. Gubbio a difendere il vantaggio, Rimini che non riesce a trovare varchi ed esce sconfitto dopo 7 minuti di recupero.