Calcio, sconfitta interna per il Rimini: al Neri festeggia il Gubbio

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Rimini

Il Rimini chiude il 2023 con una sconfitta casalinga. L'1-2 contro il Gubbio è il secondo ko consecutivo per i biancorossi di Troise dopo la lunga striscia di risultati utili consecutivi. Chiuso il girone d'andata, i romagnoli torneranno in campo domenica il 6 gennaio ad Arezzo. Venerdì sera al Neri è il 10' quando Di Massimo sblocca la gara in favore degli umbri finalizzando uno schema su punizione battuta da Chierico. Sfiorano il bis gli ospiti al 23' ma il miracolo di Colombi su Udoh tiene a galla i biancorossi. Primo tempo deludente del Rimini, che chiude senza tiri verso la porta difesa da Vettorel. Al 49' Cernigoi servito da Lamesta alza di poco sopra la traversa. A un passo dal pareggio il Rimini (63') quando Pietrangeli, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce la traversa. Al 72' ingenuità di Semeraro che riceve il secondo giallo dopo una simulazione nell'area avversaria e viene quindi espulso. Il gol del ko romagnolo lo firma Udoh al 78' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a nulla serve la rete di Ubaldi al 96'.