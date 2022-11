Santini porta a casa il pallone, il Rimini si aggiudica il derby con l'Imolese

Il Rimini ritrova la vittoria nel turno infrasettimanale, riscattando la sconfitta di Reggio Emilia dell'ultimo turno. Nel derby romagnolo con l'Imolese a salire in cattedra è Claudio Santini, autore della tripletta che stende gli avversari (3-1) e permette al Rimini di alzarsi di una posizione, al nono posto della classifica con 25 punti. Sabato prossimo traferta contro un'altra squadra della regione, la neopromossa Fiorenzuola reduce dalla vittoria di misura a Sassari.

La partita

Al 3' i biancorossi sono già avanti: assist di Piscitella per bomber Santini, rientrante dalla squalifica, che gonfia la rete. All'11' rischia di costare caro un errore in fase di uscita del Rimini, ma Stijepovic dal limite dell'area spara alto. Alla mezz'ora gli ospiti trovano il pareggio: va a segno Zagnoni che corregge in rete un tiro impreciso di Zanini. Al 38' tornano avanti i ragazzi di Gaburro ancora con Santini, questa volta di testa, ancora grazie al cross di Piscitella. Allo scadere del primo tempo sempre Santini prova il colpo di tacco al volo su cross da calcio d'angolo di Tonelli, pallone alto di poco.

In avvio di ripresa (47') si rende pericolosa l'Imolese col pallone che, sugli sviluppi di un cross di Stijepovic, colpisce Agyemang ed esce non di molto. Al 55' grande intervento di Galeotti, che salva sulla conclusione dal limite di De Feo. Due minuti dopo l'estremo difensore di casa compie un altro miracolo togliendo il destro di Faggi da sotto la traversa. All'81' Santini firma la tripletta: l'attaccante controlla in area e buca Rossi a giro, per la terza volta.