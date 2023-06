Calcio, Rimini regolarmente iscritto al prossimo campionato di Serie C

Serie C

Serie C Girone B

"Il Rimini Football Club comunica di aver completato, con l’invio della fideiussione richiesta e di tutti gli adempimenti legali ed economico – finanziari, il deposito dei documenti necessari all’iscrizione del club al campionato di Serie C stagione sportiva 2023/24" con questa nota sulla sua pagina Facebook, la società biancorossa annuncia l'iscrizione al prossimo campionato, al via il 27 agosto. Una settimana prima ci sarà invece il primo turno di Coppa Italia di Serie C.