Pirotecnico 4-3 del Rimini alla Juventus Next Gen: primo hurrà interno dei biancorossi nel 2023

Squadra in casa Rimini

Arriva la prima vittoria interna del Rimini nel 2023, i primi punti di Gabriel Raimondi: i biancorossi stendono 4-3 la Juventus Next Gen al termine di una gara al cardiopalma. A segno Capanni, Lamesta, Morra e Gigli che nel finale di testa regala la prima vittoria al Rimini in campionato. Nel prossimo turno di martedì sera (18:30) i romagnoli saranno ospiti del Pineto.

La partita

Pronti-via e al 1' passano gli ospiti: firma il vantaggio Comenencia di testa su cross di Hasa. Al 3' è già 1-1 grazie a una grande conclusione col destro di Capanni dalla sinistra, non può nulla il portiere Daffara. Al 28' Cerri riporta in vantaggio i bianconeri sfruttando un'indecisione in uscita di Colombo, con la porta rimasta sguarnita.

Ritrova la parità il Rimini al 53' grazie a Lamesta, che entra in area e dopo aver sterzato segna col sinistro. Al 68' Turicchia riporta la Juve avanti con un sinistro potente che finisce all'incrocio, ma 2' dopo è 3-3 firmato Morra in tap-in sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol dei 3 punti lo firma Gigli di testa all'86' su cross da calcio d'angolo di Lamesta.