Calcio, il Rimini festeggia la vittoria del campionato ma al Neri i 3 punti vanno al Lentigione

In attesa di giocarsi la poule scudetto, il Rimini chiude il campionato con una sconfitta, la prima tra le mura amiche. Al Neri il Lentigione terzo in classifica passa 2-0 con una rete allo scadere della prima e della seconda frazione di gioco. Nonostante il ko interno, i biancorossi festeggiano la vittoria del campionato, già aritmetica domenica scorsa grazie al pareggio a Sasso Marconi.

La partita

Al 5' la punizione calciata da Callegaro dai 25 metri scheggia la parte superiore della traversa. 4' dopo è ancora il Rimini a sfiorare il vantaggio ma i biancorossi sbattono ancora contro un legno: il colpo di testa di Arlotti si infrange sul palo. A chiudere in vantaggio la prima frazione sono però gli ospiti, infatti nel minuto di recupero un errore della difesa del Rimini consente a Djwomo di bucare Piretro col sinistro, una volta davanti all'estremo difensore.

Al 54' Callegaro da fuori area si sposta il pallone e calcia col sinistro mandando fuori non di molto. 4' dopo grande azione personale di Arlotti che salta un difensore in area e fa partire il destro a giro, sfiorando l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. All'87' Germinale si guadagna il fondo e serve in area Mencagli, il suo destro rasoterra viene respinto da Galeazzi. Al 90' però sono gli emiliani a raddoppiare: ingenuità di Cuccato che nel tentativo di servire Piretro regala palla a Formato, il suo gol è il più semplice da segnare nonostante il tentativo di salvataggio di Piretro. Dopo 4' di recupero l'arbitro fischia la fine, prima sconfitta in campionato per la capolista Rimini.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Piretro; Kamara (7' st Deratti), Cuccato, Panelli, Contessa (32' st Pietrangeli); Pari, Tanasa, Callegaro (26' st Germinale); Pecci (14' st Gabbianelli), Mencagli, Arlotti (20' st Piscitella).

In panchina: Marietta, Deratti, Pietrangeli, Tonelli, Greselin, Gabbianelli, Piscitella, Ferrara, Germinale. All. Gaburro.

LENTIGIONE (4-3-1-2): Galeazzi; Canrossi (15' st Esposito), Bonetti, Zagnoni (7' st Casini), Tarantino; Martino, Staiti (13' sr Cuoghi), Agyemang; Sanat (29' st Formato); Djwomo (18' st Bouhali), Sala.

In panchina: Sodano, Iodice, Casini, Cuoghi, Caprioni, Formato, Esposito, Bouhali, La Vigna. All. Serpini.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

RETI: 46' pt Djwomo, 45' st Formato.

AMMONITI: Canrossi, Panelli