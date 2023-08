Il Rimini debutta in campionato scendendo in campo contro i tumori

Il Rimini Football Club “scende in campo” con la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. In occasione della prima partita di campionato in programma venerdì 1 settembre alle ore 20:45 contro l'Arezzo i biancorossi scenderanno in campo con una maglia speciale dedicata alla lotta e alla prevenzione dei tumori e una parte dell’incasso sarà devoluto alla LILT.

Il Rimini “inizia la lotta” in questo avvincente campionato e al fianco di LILT come partner per trasmettere valori importanti, incentivare la pratica sportiva, in particolar modo di bambini e adolescenti, con il fine di ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita; per trasmettere i valori della condivisione e dello sport alle nuove generazioni.

Venerdì sera inoltre i volontari della sezione di Rimini della LILT saranno presenti al Romeo Neri con un loro gazebo per distribuire materiale informativo. Saranno presenti: la presidente del Rimini FC Stefania Di Salvo, Luigi Viana Coordinatore regionale LILT e Nello Montalbano in rappresentanza del presidente dell’Associazione provinciale LILT di Rimini.