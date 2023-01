Il Rimini rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria: solo un pareggio contro la Lucchese

Continua a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria nel girone di ritorno il Rimini, che pareggia al Neri 1-1 contro la Lucchese. Secondo pareggio con un gol segnato consecutivo dai biancorossi, in grado di raccogliere appena due lunghezze nelle ultime 5 gare. Dopo il vantaggio toscano firmato da Mastalli, pareggia Vano in avvio di ripresa: risultato che permette di agganciare la Carrarese e raggiungere la decima posizione in classifica, l'ultima valevole per i playoff. Martedì i ragazzi di Gaburro saranno ospiti dell'Alessandria, reduce dalla vittoria proprio a Carrara.

La partita

Occasione Lucchese all'8', quando in ripartenza Mastalli trova Panico che tutto solo non inquadra la porta al volo. 10' dopo passano in vantaggio gli ospiti grazie al colpo di testa di Mastalli su cross di Visconti. I romagnoli faticano in fase di impostazione e il pubblico di casa rumoreggia, al 33' Zaccagno impedisce che il colpo di testa di Alagra raddoppi il vantaggio toscano. Nella ripresa pareggiano subito i biancorossi: al 47' tap-in vincente di Vano dopo la respinta del portiere al tiro di Santini. Al 67' Zaccagno blocca il tiro di Rizzo Pinna, che al 73' spreca calciando alto da buona posizione.