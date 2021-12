Il Rimini rispedisce il malcapitato Athletic Carpi in Emilia con un sonoro poker

Torna a vincere tra le mura amiche la capolista Rimini, che piega con un netto 4-0 il malcapitato Athletic Carpi. Dopo il rinvio del match col Ghivizzano, i biancorossi hanno sfruttato la miglior condizione per restare saldamente in vetta alla classifica. Di Mencagli, Greselin (2) e Tomassini le reti che decidono l'incontro. Attualmente il podio del girone D dice Rimini 38, Ravenna 33 e Lentigione 32, ma le partite disputate sono rispettivamente 15, 16 e 14. Nel prossimo turno il Rimini sarà ospite del Seravezza.

I padroni di casa passano in vantaggio al 12' grazie a Mencagli, che sfrutta l'assit dalla sinistra di Piscitella. Il Carpi tenta la reazione e prova a farsi pericoloso al 36' con la conclusione di Sivilla dal limite, ben respinta da Marietta. Ospiti pericolosi in ripartenza al 55': ancora Sivilla cerca il gol ma Marietta respinge col piede, il pallone giunge a Villanova che però è un fuorigioco. Grandissima azione al 62' orchestrata da Piscitella, Tanasa e Tonelli, con Gabbianelli che infine serve Greselin per il gol del 2-0. Subito dopo il tris che chiude virtualmente i giochi: velo di Mencagli, poi ancora sull'asse Gabbianelli-Greselin i padroni di casa esultano, doppietta per l'ex Giana Erminio. Il gol del 4-0 porta la firma di Tomassini, che sfrutta un cross deviato del neoentrato Pari.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Berghi (13' st Kamara), Pietrangeli, Panelli, Haveri; Greselin, Tanasa, Tonelli (38' st Pari); Gabbianelli (42' st Pecci), Mencagli (30' st. Tomassini), Piscitella (25' st. Ferrara)

In panchina: Piretro, Contessa, Cuccato, Germinale. All. Gaburro.

CARPI (4-3-1-2): Ferretti; Lordikipanidze (41' st Mignani), Aldrovandi, Calanca, Montbugnoli; Serrotti, Borgarello (28' st Ghizzardi), Muro; Villanova (37' st Bruno); Sivilla (21' st Carrasco), Raffini (1'st Walker).

In panchina: Ballato, Boccaccini, Uni, Tosi. All. Gallicchio

ARBITRO: Torregiani di Civitavecchia (Romagnoli di Albano Laziale e Tagliaferro di Caserta)

RETI: 12' pt Mencagli, 16' st Greselin, 19' st Greselin, 40' st Tomassini

AMMONITI: Villanova, Mignani