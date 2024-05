Il Rimini non proseguirà con mister Emanuele Troise, il club annuncia ufficialmente la separazione

Il Rimini Football Club ha annunciato nel tardo pomeriggio di mercoledì (15 maggio) che si interromperà il 30 giugno il rapporto di lavoro con mister Emanuele Troise. La presidente Stefania di Salvo a nome di tutti i dirigenti e della società tutta ha voluto ringraziare il mister e il suo staff per il grande lavoro svolto dal momento del suo arrivo in una situazione non semplice di classifica svolgendo il compito con totale dedizione e senso di responsabilità. La società augura per il futuro a Emanuele Troise le migliori soddisfazioni professionali e umane. Il tecnico aveva chiuso la stagione al decimo posto di classifica con un bottino di 50 punti. I biancorossi hanno poi portando a termine la stagione superando il primo turno di playoff, battendo di misura a domicilio il Gubbio, uscendo poi nel secondo turno per mano del Perugia. Ora per il Rimini inizierà subito l'avventura sul mercato per affidare la panchina a un nuovo allenatore.