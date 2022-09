Al "Neri" sbarca l'Olbia, Gaburro: "Una partita di livello, dobbiamo impattarla bene"

Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta sul difficile campo della Virtus Entella, domenica pomeriggio (14:30) il Rimini torna al Neri, per cercare i primi punti interni dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa col Cesena. Questa volta in Romagna sbarcherà l'Olbia, reduce dalla sconfitta in extremis contro la Vis Pesaro.

I sardi non saranno sottovalutati dai biancorossi, lo garantisce mister Gaburro: "Questo lo può fare chi non conosce la categoria, il girone ed i valori degli avversari. Non è una situazione in cui tu incontri una squadra così distante da te tecnicamente come obiettivi per pensare di poterti rilassare. E' una situazione contro una squadra che l’anno scorso ha avuto quel tipo di risultato, è una squadra che ha un ottimo parco giocatori che si colloca secondo me in terza fascia per quanto riguarda ipotetiche quattro fasce di valori all’interno del campionato". "Poi qui le differenze sono veramente sottili tra una squadra e l’altra dal punto di vista del parco giocatori - continua Gaburro -, soprattutto in questo momento in cui gli infortuni sono relativamente pochi, e quindi le rose sono ancora in grado di pescare all’interno di se stesse un undici titolare molto competitivo. Quindi io non ho questo pensiero. Poi noi veniamo da una sola vittoria, quindi non siamo una squadra che possa pensare diversamente dal fatto di dire: abbiamo una partita di livello, di categoria, importante, in casa nostra. Dobbiamo cercare di impattare bene perché per far punti dobbiamo fare una gran partita. Questo è il concetto”.

Saranno assenti tra i padroni di casa Allievi, Lo Duca e Piscitella, Rosso è da valutare. L'allenatore del Rimini va verso la conferma del duo Pietrangeli-Panelli per la gara contro gli isolani: "Dopo la partita di mercoledì, la coppia va confermata".