Ubaldi dopo il gol al Perugia: "Arriveremo anche a prendere qualche gol in meno"

Entrato nella ripresa, Leonardo Ubaldi ha impiegato soltanto 7 minuti a siglare il gol del definitivo 2-2 contro il Perugia sabato sera al Neri. "Martedì mi è stato tolto un gol regolare - ricorda l'attaccante - però oggi fortunatamente sono riuscito a rifare gol, un gol emozionante che porta punti importanti contro una squadra forte, ma noi siamo altrettanto forti e ce la giocheremo con tutti".

Il Rimini, nonostante i soli 4 punti nelle prime 5, ha dimostrato di essere una formazione con buone capacità in fase offensiva, ma che balla un po' troppo dietro. "Delle volte tendiamo ad attaccare in troppi e ci scomponiamo, ma questo perché vogliamo vincere. Noi durante la settimana lavoriamo molto con il Mister e tutto lo staff sulla fase difensiva, sicuramente arriveremo anche a prendere qualche gol in meno, per oggi sono felice della prestazione della squadra. Domani mattina ci alleniamo, poi un giorno libero e metteremo tutta la testa sulla partita di domenica prossima a Cesena".