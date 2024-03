Il Rimini piega il Pescara e torna alla vittoria, Troise: "I ragazzi hanno meritato in tutto e per tutto"

Dopo 4 sconfitte consecutive, il Rimini rialza la testa e piega 5-1 il Pescara al Neri nell'anticipo del venerdì. Al termine della gara, l'allenatore biancorosso Emanuele Troise si gode i 3 punti: "Sono veramente contento e soddisfatto. I ragazzi l'hanno meritata in tutto e per tutto, al cospetto di 2 settimane che ci hanno visto centrare risultati negativi, nonostante qualche prestazione in queste cinque partite passate, mentre oggi hanno ritrovato una grande motivazione, hanno ritrovato un grande risultato contro una squadra che, al di là delle difficoltà che sono emerse soprattutto dopo il 3-1, rimane a mio parere un organico di grande qualità".

Ma qual è il vero Rimini? O tutto o niente... "Io credo che ci siano tanti periodi della stagione - commenta Troise -, però il Rimini di stasera va visto rispetto a quella che è stata la partita dell’andata contro il Pescara. C’è stato un percorso di crescita, interrotto da qualche tappa fisiologica, rispetto alla partita di andata in cui eravamo stati in qualche modo accusati di essere un Rimini che tirava avanti la palla piuttosto che aveva messo il pullman davanti alla porta, ricordo quel secondo tempo. Mentre poi, pian piano, nei momenti giusti la squadra è cresciuta, io dico anche nelle ultime cinque gare, che ci hanno visto penalizzati sotto l’aspetto dei risultati. Vedevo e continuo a vedere che la squadra ha cambiato pelle, ha cambiato mentalità. Sono convito che questo sia il Rimini, che può ancora ambire a qualcosa d’importante. Ma è chiaro che, come abbiamo fatto questa settimana, l’essenza deve essere la motivazione, perché, come accennavo in questo filotto di partite, stasera hanno trovato quella motivazione che fa la differenza nel calcio".

Il primo traguardo, quello della salvezza, è ormai raggiunto dal Rimini, ora decimo con 41 punti e sempre in lotta per i playoff: "Ieri accennavo che poi al cospetto degli scontri diretti la forbice è tra i 40 e i 46 punti. Al di là di quelle che possono essere le medie e i risultati degli altri, ho chiesto ai ragazzi di interpretare da oggi un mini campionato fatto di sette partite, cercando, come stasera, di avere questa motivazione da mettere in tutte le componenti per proteggere una stagione, una squadra che ha fatto tanto e secondo me può continuare a fare tanto, per vedere alla fine dove riusciremo ad arrivare" chiude il tecnico biancorosso.