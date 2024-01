Rimini ancora al Neri, dopo il Catania arriva il Pineto. Troise: "Punti in palio molto importanti"

Dopo la vittoria per 1-0 nella sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Catania, il Rimini tornerà domenica sera (ore 20:45) al Neri per affrontare il Pineto. In campionato i biancorossi sono reduci dal pareggio senza reti contro la Juventus Next Gen che li ha portati in undicesima posizione, un punto sotto proprio al Pineto che occupa l'ultimo posto valido per i playoff con 28 lunghezze. All'andata furono gli abruzzesi a vincere grazie a una rete segnata all'88', poi al 95' poi venne annullato ingiustamente il pareggio di Ubaldi e per questo i romagnoli cercano vendetta. Tre pareggi e tre ko nelle ultime 6 gare per il Pineto che non sta vivendo un periodo semplice. "A parte quest'ultimo periodo il Pineto ha dimostrato di poter impensierire tutti col suo modo di giocare - commenta mister Troise -, sono punti importanti anche per loro. Dobbiamo essere bravi nell'immediato a farci trovare pronti su tutte le componenti di una gara che può avere diverse letture e in tal senso ho visto la squadra rientrare in questo discorso consapevole di una partita con punti in palio molto importanti".

Il tecnico sta aspettando gli ultimi arrivi dal calciomercato che chiuderà giovedì prossimo: "Mi aspetto, ma parlo al plurale, stiamo cercando insieme alla dirigenza di completare la situazione per creare quelle alternative per essere più competitivi. Per quanto riguarda i nuovi, lo stesso Marco Garetto è arrivato allenato, è un giocatore che è arrivato giocando già diverse partite, non sarà complicato inserirlo, e hanno tutte le risorse per farlo, anche con Jacopo Sala ho avuto la possibilità di inserirlo nell’ultima parte della gara, farò altrettanto con gli altri perché non abbiamo molto tempo. La rosa è abbastanza folta, domani mancherà solo Capanni. Questo deve farci comprendere che possiamo diventare più competitivi in quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, perché abbiamo attaccanti in grado di giocare in un certo modo e centrocampisti in grado di variare la proposta di calcio. Deve essere un vantaggio".

La gara contro il Pineto non deve essere vista come quella della possibile svolta, secondo l'allenatore del Rimini: "Ci siamo troppo soffermati su quelle partite che potevano essere sliding doors, noi ci dobbiamo concentrare sulla partita di domani considerando che siamo alla quarta di ritorno, ne mancheranno altre 15, stiamo vedendo un po' cosa succede nel momento in cui non raggiungi per 2-3 partite risultati, quindi sarebbe ingenuo ragionare in quel senso. Concentrati sulla partita di domani, consapevoli che i punti sono importanti come le altre e dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità per portare il risultato a casa".