Calcio, 1-1 tra Rimini e Pineto: un punto che sta stretto ai biancorossi

Ancora un pareggio in campionato per il Rimini, che dopo lo 0-0 contro la Juventus Next Gen e la vittoria in Coppa Italia contro il Catania pareggia 1-1 col Pineto. Un punto che sta stretto ai romagnoli per quanto visto in campo e soprattutto per le tante occasioni non sfruttate, oltre a due reti annullate per fuorigioco. Non riesce quindi il sorpasso agli abruzzesi, che restano avanti di un punto. Rimini undicesimo con 18 lunghezze, una sotto l'ultima zona dei playoff occupata dall'Arezzo assieme al Pineto. Sabato prossimo alle 18:30 la squadra di Troise sarà di scena al Curi di Perugia.

Al 6' Lepri sblocca la gara con una conclusione di prima sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per gli ospiti ci prova Volpicelli (18') dal limite, ma il tentativo termina fuori. Colpo di testa di Delcarro su cross di Lamesta al 27', Tonti respinge. Viene annullato il gol del raddoppio a Gigli, che aveva segnato di testa dopo un tocco di un giocatore avversario: decisione arbitrale dubbia. Grande chance per Morra che al 42' su azione personale entra in area e vede il suo tiro respinto dal portiere, poi sulla ribattuta calcia altissimo. Forcing Rimini a inizio ripresa, i biancorossi sfiorano la rete coi colpi di testa di Cernigoi e Morra. Al 57' occasione anche per il Pineto: Colombi respinge la conclusione di Manu e Chakir fallisce il tap-in. Il gol del pareggio lo sigla Volpicelli al minuto 77 con una punizione che termina all'angolo basso alla sinistra del portiere. All'86' viene annullato il gol del vantaggio a Morra per fuorigioco. All'ultimo minuto di recupero sfiorano la vittoria gli abruzzesi con un colpo di testa di Gambale su punizione battuta da Volpicelli che termina fuori.