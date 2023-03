Calcio, solo un pareggio per il Rimini contro il Pontedera

Continua a rimandare l'appuntamento con la vittoria interna nell'anno nuovo il Rimini, che non va oltre l'1-1 contro il Pontedera. I toscani, con parecchi assenti, passano nel primo tempo grazie all'ex Nicastro che sceglie di non esultare, pareggia Vano nella ripresa sfruttando un'uscita a vuoto di Siano sugli sviluppi di un angolo. I romagnoli restano decimi, ultima posizione della zona playoff, a +4 sulla Fermana e due punti dietro la Lucchese. Martedì (ore 21) la trasferta a Sassari contro la Torres.

La partita

Al 13' passano i toscani con Nicastro, l'ex Rimini segna di testa su cross di Perretta dalla sinistra e non esulta. Prima dell'intervallo i granata, nonostante le tante defezioni, sfiorano il raddoppio con Izzillo (che prima non inquadra la porta, poi chiama Zaccagno all'intervento). Al 60' ci prova Rosso, Siano mette in angolo. 2' dopo miracolo di Zaccagno su Nicastro; al 65' Laverone crossa per Pasa che con la testa manda alto e spreca una grossa chance. Il gol del pari lo segna Vano di testa sugli sviluppi di un angolo di Gabbianelli (74'), sul quale Siano esce a vuoto. Il portiere ospite è poi però bravo all'80' quando respinge la conclusione dal limite di Rosso. Al 90' l'ultima occasione per i biancorossi è con Laverone, ma il suo tentativo deviato da Martinelli finisce di poco sul fondo.