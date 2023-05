Calcio playoff, ufficializzata la penalizzazione al Siena: Rimini in campo giovedì sera a Pontedera

Ci siamo: giovedì alle 20:45 il Rimini giocherà la prima gara di playoff in casa del Pontedera. Lunedì infatti il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato di altri 4 punti il Siena (oltre ai 2 precedenti), ridisegnando quindi la classifica del girone B di serie C: i toscani escono dalla zona playoff, la decima e ultima posizione utile agli spareggi promozione passa alla Recanatese, che alza il Rimini di un gradino (nono posto per i biancorossi). I marchigiani giocheranno a Gubbio al posto dei romagnoli, che saranno di scena appunto a Pontedera. Per accedere al secondo turno dei playoff, il Rimini dovrà necessariamente vincere nei 90', in caso di pareggio infatti non ci saranno i supplementari ma passerà il Pontedera in virtù del miglior posizionamento in campionato.

Siena fuori dai giochi

Questo il comunicato del Tribunale Federale Nazionale, che ha inflitto 1000 euro di ammenda al Siena e inibito per 4 mesi e 15 giorni il presidente Emiliano Montanari: "Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando: a) dichiara inammissibile l’atto di intervento della Lega Italiana calcio professionistico; b) accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Emiliano Montanari, mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) di inibizione; - per la società ACR Siena 1904 Spa, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Così deciso nella Camera di consiglio del 8 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022". La società toscana era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.