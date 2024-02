Al Neri c'è il Pontedera, Troise: "Cerchiamo di dare continuità alla partita di Recanati"

Dopo la vittoria di Recanati, il Rimini torna al Romeo Neri dove domenica (inizio alle 18:30) ospiterà il Pontedera. I biancorossi sono undicesimi con 32 punti, i toscani settimi con 39. La gara d'andata fu l'esordio di mister Troise sulla panchina del Rimini, che debuttò subendo una sconfitta per 4-0. Proprio da questa sfida comincia l'analisi prepartita del tecnico: "Una tappa da dimenticare, in tutti i sensi. È quello che ho detto ai ragazzi, al di là di quello che è stato il mio esordio, sono passati troppi mesi, è tutta un'altra gara. Dobbiamo portare in campo semplicemente il credere in questa nuova sfida che abbiamo cominciato a Recanati, credere di più in quello che possiamo fare per dare continuità e poi si prospetta la sfida nella sfida, perché è un avversario stimolante, che ti dà quello stimolo da un punto di vista tecnico e tattico perché è intenso, tecnico, strategico perché spesso cambia gli atteggiamenti nelle fasi di gioco. Ci sono tutti gli stimoli per affrontare in ogni componente una bella sfida".

Il Pontedera ha subito ben 15 gol nelle ultime 5 partite. "È una squadra che gioca a viso aperto - commenta Troise -, in questa circostanza accettano anche il rischio di lasciarti qualche spazio perché ti attaccano per 90 minuti con 6-7 giocatori, è una scelta che fa la squadra da quando è partita. La nostra intenzione è quella di interpretare la gara cercando di dare continuità alla partita di Recanati. Dobbiamo avere quella capacità, se ci sono i presupposti, di andare ad aggredirli alti. Parliamo di un avversario leggermente diverso rispetto alla Recanatese in termini di qualità, in grado anche di uscire dalle pressioni, e quindi inevitabilmente dovremo attuare una fase di non possesso differente lì dove saranno bravi ad abbassarci. Allo stesso tempo la cosa che secondo me dobbiamo fare è dare più continuità dal primo minuto nella gestione palla. Nel momento in cui vorranno essere aggressivi dobbiamo avere quella capacità di accettare la sfida, perché vengono uomo contro uomo, ti vengono a prendere forte. Dobbiamo accettare la sfida di riuscire a gestire il pallone senza timore, consapevoli che si può commettere qualche errore per il loro atteggiamento, però allo stesso tempo forti del fatto che poi siamo anche in grado, com’è successo a Recanati, di riconquistare palla e di ripartire. Secondo me le due squadre si affronteranno a viso aperto e potrà venire fuori una bella gara".

Nonostante manchino 12 giornate al termine del campionato, Troise vede ancora margine di miglioramento: "Sono sempre per analizzare i vantaggi e non gli svantaggi, i difetti della squadra. Per quanto mi riguarda ci sono tante potenzialità ancora inespresse, soprattutto nella gestione del pallone, nel credere di fare la partita in un certo modo, di avere un po’ più di dominio in fase di possesso, in quelle che sono le circostanze e le caratteristiche di giocatori che possono andare in gol con più frequenza. Mi riallaccio al discorso della settimana scorsa: guardare avanti con questa idea e con questa capacità di credere che noi possiamo fare meglio".