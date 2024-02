Calcio, seconda vittoria consecutiva per il Rimini che con un gran secondo tempo piega il Pontedera

Seconda vittoria consecutiva per il Rimini, che dopo aver espugnato Recanati batte 3-1 al Neri il Pontedera. A passare in vantaggio sono i toscani, che al 9' con Ianesi su assit di Benedetti trovano il vantaggio. Nella prima frazione il Rimini tiene maggiormente il possesso del pallone, e sfiora la rete con Morra e Garetto ma è bravo l'estremo difensore ospite a intervenire. In avvio di ripresa pareggia bomber Morra (49'), che poi firma la doppietta su rigore al 60' dopo un fallo di mano di Angori. Lamesta cala il tris al 78' su assist di Tofanari con un sinistro chirurgico. Rimini che si porta a quota 35 punti in classifica, in decima posizione, l'ultima valida per i playoff, e sabato prossimo sarà ospite dell'Ancona.