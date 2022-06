Il Rimini prepara lo sbarco in serie C, presentati in Lega i documenti per l'iscrizione al campionato

In attesa dei primi rinnovi dal calcio mercato, il Rimini è impegnato in queste ore nelle pratiche da espletare per l’iscrizione alla prossima serie C. Dopo la promozione, c’è da definire l’ingresso tra i professionisti. La dirigenza si è recata a Firenze e informa di aver completato, negli uffici della Lega Pro, il deposito della documentazione per l’iscrizione alla stagione 2022/2023 che sarà ora passata ai raggi X della Covisoc per tutte le verifiche del caso. Nel frattempo lo stadio Neri chiude i battenti per la partenza dei lavori che porteranno al completo rifacimento del rettangolo di gioco.

Quella appena cominciata sarà in casa Rimini anche la settimana che darà avvio ai rinnovi contrattuali. Anche se la sensazione è quella che arriveranno per definire la nuova rosa anche molti volti nuovi. L’obiettivo numero uno è quello di dare a mister Gaburro continuità con il rinnovo di Nicola Pietrangeli. A ruota nomi sul taccuino sono quelli di Gianmarco Gabbianelli, Simone Tonelli e Andrea Tanasa.