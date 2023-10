Calcio, Rimini ancora sconfitto: al Neri la Recanatese strappa la vittoria nel recupero

Brutta sconfitta subita dal Rimini in campionato. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Gubbio, i biancorossi incassano al Neri la seconda sconfitta consecutiva in campionato contro la Recanatese. Dopo essere andati sotto di due reti in avvio, i biancorossi riescono a pareggiarla nella ripresa con gol del 2-2 al 90', ma un minuto dopo incassano la rete del fatale 2-3. Un ko pesante perché ora gli uomini di Raimondi sono ultimi in classifica, con 4 punti come il Sestri Levante che ha però una miglior differenza reti.

Pronti-via è il Rimini è già sotto: al 2' Mané serve Carpani che la mette sotto la traversa. All'8' Melchiorri si approfitta di un clamoroso liscio di Gorelli e trova il diagonale vincente. Al 47' eurogol di Lamesta che col sinistro da fuori area mette la sfera sotto l'incrocio. Il gol del pari lo firma Morra di testa al 90', ma un minuto dopo Longobardi segna la rete che consegna i 3 punti ai marchigiani. Al quinto di recupero viene annullato un gol a Morra sugli sviluppi di un calcio d'angolo.