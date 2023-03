Il Rimini accarezza il colpaccio, ma la Reggiana rimonta il doppio svantaggio e pareggia al 92'

Sembrava davvero poter essere la gara della svolta, ma non lo è stata. Il Rimini pareggia 2-2 contro la capolista Reggiana (reti di Santini e Delcarro) e c'è tanto rammarico per il doppio vantaggio non gestito dai biancorossi, in superiorità numerica per 11 minuti nella ripresa tra l'espulsione di Laezza per somma d'ammonizioni e quella diretta di Biondi. La vittoria al Neri continua a mancare da dicembre, il Rimini conserva la decima posizione indipendentemente dai risultati delle altre gare che si giocheranno domenica.

La partita

Le emozioni non tardano ad arrivare: al 2' Zaccagno blocca un rigore calciato debolmente da Rosafio, dopo un fallo di Pietrangeli su Pellegrini. Al 38' Cigarini batte una punizione e Delcarro anticipando Rozzio fa scheggiare il pallone con la parte alta della traversa. Al 41' Santini fa le prove per il gol: bella azione del Rimini in contropiede chiusa al volo dal numero 29 su cross di Delcarro, col pallone che finisce alto. Al 49' del primo tempo il bomber biancorosso trova la rete da due passi di testa dopo che Biondi aveva tenuto un pallone in campo che sembrava ormai perso.

Al 49' Laezza si becca il secondo giallo dopo un duro contrasto e viene espulso. 7' dopo sfiorano il pareggio gli ospiti con il colpo di testa di Hristov che colpisce il palo. Al 68' Tonelli sciupa una grande occasione calciando alto col sinistro da ottima posizione. Un minuto dopo viene ristabilita la parità numerica in campo: Biondi interviene duramente a centrocampo su Vallocchia e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso. Il raddoppio lo firma Delcarro in contropiede al 76', che avanza, allarga per Laverone e colpisce di testa sul cross del terzino bucando Venturi. Sembra finita ma non lo è: all'83' Varela sfrutta di testa un cross di Guglielmotti dalla destra per dimezzare lo svantaggio. Il gol del pari è proprio di Guglielmotti, che triangola con Varela e fulmina Zaccagno dal limite al minuto 92. Al 95' Varela spreca a tu per tu con Zaccagno, poi al 97' Guglielmotti prende il secondo giallo e viene espulso. Reggiana in nove, ma non c'è più tempo per nulla: finisce 2-2 una gara infinita e piena di colpi di scena.