Uno-due micidiale nella ripresa, Rimini che espugna Lodi e resta in vetta alla classifica

Vince ancora il Rimini, che espugna Lodi e batte il Fanfulla 2-1. I biancorossi erano passati in svantaggio nella prima frazione e avevano visto i fantasmi della possibile seconda sconfitta consecutiva in trasferta fino alla mezz'ora della ripresa, quando in 3 minuti le reti di Germinale e Ferrara hanno ribaltato l'incontro. Romagnoli dunque ancora in vetta a +3 dal Lentigione, reduce da una vittoria per 3-0 a San Donnino. Domenica prossima derby al Neri tra Rimini e Ravenna.

Pericolosi i romagnoli al 3': corner di Gabbianelli, Cizza esce a vuoto e Panelli di testa mette fuori di un soffio. Al 40' il vantaggio dei padroni di casa grazie a Spaviero, che dopo aver triangolato con Laribi batte Marietta con un diagonale. Al 61' Germinale ci prova su punizione, pallone fuori di un niente. Rimini che si gioca il tutto per tutto con in campo Gabbianelli, Ferrara, Germinale e Tomassini. Al 75' Germinale con una semirovesciata su cross di Gabbianelli la mette all'incrocio e pareggia, poi 3 minuti più tardi Ferrara sfrutta l'assist di Germinale per ribaltare il risultato. Cizza all'83' evita il tris respingendo il tentativo da dentro l'area di Tomassini.

FANFULLA (4-3-1-2): Cizza; Agnelli (94' Austoni), Cottarelli, Baggi A., Bernardini; Brognoli (94' Tufo), Laribi, Baggi F.; Balla; Spaviero (70' Franchini), Sanogo (56' Mouddou). In panchina: Barresi, Magli, Maspero, Greco, De Carli All. Nordi.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Cuccato (70' Ferrara), Panelli, Contessa (70' Pietrangeli); Andreis (81' Haveri), Tanasa, Tonelli; Gabbianelli, Mencagli (65' Tomassini), Piscitella (46' Germinale). In panchina: Piretro, Berghi, Greselin, Isaia. All. Gaburro.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

RETI: 40' Spaviero, 75' Germinale, 78' Ferrara

AMMONITI: Lo Duca, Balla, Laribi, Sanogo, Cuccato, Baggi A., Germinale, Tonelli.