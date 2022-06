Calcio, rinnovo contrattuale per vice allenatore e preparatore dei portieri del Rimini

Conferme per il Rimini in vista della prossima stagione in serie C. Il club ha diffuso una nota confermando il vice allenatore di Gaburro e il preparatore dei portieri: "Il Rimini Football Club rende noto di aver confermato Salvatore D’Alterio nel ruolo di allenatore in seconda e Fabio Finucci nel ruolo di allenatore dei portieri. D’Alterio e Finucci hanno sottoscritto un contratto sino a giugno 2023".