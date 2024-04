Calcio, il Rimini rinnova Nicola Pietrangeli fino al 2026

Il Rimini comunica di aver esercitato l’opzione di rinnovo del contratto del difensore Nicola Pietrangeli. Il giocatore biancorosso ha firmato un accordo di due anni in scadenza giugno 2026. Il classe 2000 finora in stagione ha visto il campo 27 volte, in totale sono 97 i gettoni conditi da 2 reti dal suo arrivo ad agosto 2021. Nonostante il prolungamento, non è da escludere una cessione del difensore la prossima estate, corteggiato da club anche di categoria superiore.