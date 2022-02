Continua la cavalcata del Rimini, anche la Bagnolese deve arrendersi al Neri

Tutto facile per il Rimini che dopo tre trasferte torna al Neri e lo fa nel migliore dei modi, schiacciando 3-0 la Bagnolese. Partita mai in discussione, indirizzata sul binario biancorosso sin dal secondo minuto, grazie al centro di Greselin, poi seguito da Mencagli e Piscitella. Si conferma una vera e propria macchina da combattimento il Rimini nel suo stadio: 25 punti conquistati in 9 gare, 27 gol fatti e 2 subiti. Numeri che parlano da soli. Il podio ora dice Rimini 51, Ravenna 46 e Lentigione 32, ma gli emiliani hanno due gare in meno delle due romagnole. Domenica prossima i ragazzi di Gaburro faranno visita al Tritium.

La partita

Pronti via e Rimini in vantaggio. Dopo nemmeno due giri di lancette Greselin gira in rete un cross proveniente dalla destra di Andreis. All'8' si fanno sentire gli ospiti con la gran botta di Daniele Calabretti da fuori area, Marietta salva in calcio d'angolo. Occasione importante per la Bagnolese al 14' con Marani, che non riesce a buttare in rete il suggerimento di Mhadhbi da ottima posizione. Raddoppio Rimini al minuto 44: tacco di Greselin per Piscitella, che cerca il fondo e trova Mencagli in area, l'attaccante da due passi firma l'ottavo gol stagionale. Al 66' tris con Piscitella su assist di Gabbianelli, l'ex Roma salta il portiere e mette in ghiaccio la partita.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca (19' st. Deratti), Carboni, Pietrangeli, Haveri (28' st. Contessa); Andreis (32' st. Pari), Tamasa, Greselin; Gabbianelli (36' st. Pecci), Mencagli, Piscitella (24' st. Ferrara). In panchina: Piretro, Cuccato, Callegaro, Tomassini All. Gaburro.

BAGNOLESE (3-5-2): Corradi; Calabretti Dan. (8' st. Guerra), Capiluppi, Dembacaj; Cortesi (32' st. Gareri), Buffagni (19' st.Bocchialini), Calabretti Dav. (29' st. Romanciuc), Marani, Mhadhbi; Tzvetkov (28' st. Delia) Michael. In panchina: Cavallini, Bonacini, Bertozzini, Gareri, Cocconi. All. Bonini.

ARBITRO: Esposito di Napoli (Montanelli di Lecco e Arizzi di Bergamo)

RETI: 2' pt. Greselin, 44' Mencagli, 21' st. Piscitella

AMMONITI: Greselin, Calabretti Daniele, Mencagli, Cortesi, Capiluppi