Tutto facile per il Rimini col Seravezza, il ritorno in Serie C è a un passo

Adesso manca un solo punto. Il Rimini si sbarazza 3-0 al Neri del Seravezza Pozzi e, con un solo punto nelle ultime due gare di campionato, potrà festeggiare la vittoria del campionato e il ritorno in Serie C. Il contemporaneo successo del Ravenna (5-0 col Progresso) fa rimandare la festa biancorossa, che potrebbe essere già domenica prossima a Sasso Marconi. L'ultima di campionato è invece in programma al Neri il 22 maggio col Lentigione.

Pronti via e il Rimini è già in vantaggio: al 2' Tonelli serve Mencagli che davanti a Calzetta fa 1-0. L'autore dell'assist sfiora poi la rete al 22', il suo tiro da fuori viene deviato in angolo dal portiere. Al 35' ancora Rimini pericoloso con Greselin, il cui tentativo dal limite finisce di poco fuori alla sinistra di Calzetta. Al 54' raddoppia Contessa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sfruttando un'indecisione della difesa ospite. Il tris arriva al minuto 71, quando Piscitella mette un cross in mezzo e Zanoli beffa il proprio portiere.

Tabellino

RIMINI SERAVEZZA POZZI 3-0

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli (41' st Deratti), Panelli, Contessa (34' st Cuccato); Greselin, Callegaro (13' st Pari), Tonelli; Gabbianelli, Mencagli (27' st Germinale), Piscitella (32' st Ferrara).

In panchina: Piretro, Deratti, Pari, Ferrara, Tomassini, Pecci, Cuccato, Andreis, Germinale. All. Gaburro.

SERAVEZZA POZZI (4-4-1-1): Calzetta; Maccabruni, Maffei, Diana, Zanoli; Cavalli (12' st Mariotti), Bedini, Granaiola, Bresciani (12' st Vietina); Kouassi; Benedetti (28' st Fantini).

In panchina: Sacchelli, Vignozzi, Magistrelli, Fantini, Vietina, Shehu, Mariotti, Simonelli, Marchini All. Landi.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

RETI: 2' pt Mencagli, 9' st Contessa, 26' st Zanoli (autogol)

AMMONITI: Callegaro, Benedetti