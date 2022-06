Rimini si prepara per la serie C, party promozione in piazza e rinnovo in vista per mister Gaburro

Rimini, è qui la festa? Mentre la società è già al lavoro per disegnare il futuro e il ritorno del campionato in serie C, la città si prepara a festeggiare la promozione e il ritorno nel calcio che conta. In particolare queste sono ore importanti per la definizione dello staff tecnico, il club del presidente Rota è ai dettagli per l’estensione contrattuale con mister Marco Gaburro, che dovrebbe chiudere un accordo annuale con opzione di estensione anche per il futuro.

Ma in casa Rimini è ancora tempo di festeggiamenti. Questo venerdì (10 giugno), a partire dalle 21, in piazza Cavour la squadra che ha riportato il Rimini Fc in serie C sarà premiata dall’amministrazione comunale e incontrerà la tifoseria per salutare questa esaltante cavalcata. Su uno speciale ledwall saranno ritrasmessi i gol di un campionato da incorniciare.

Sarà presente il settore giovanile con i campioni regionali dell’Under 15 e con tutte le altre squadre che hanno disputato l’ultima stagione ricca di risultati confortanti. La serata, in collaborazione con il Comune di Rimini, prevede la partecipazione di Random, giovane rapper con oltre 250 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e importanti successi discografici che gli sono valsi numerosi dischi di platino.

Techical partner Radio Bruno e Titan Sound. Special thanks Phonola Quojobis, Banca Popolare Valconca e Rosso Pomodoro Rimini. Tutti i tifosi biancorossi sono invitati alla serata con bandiere e maglie per chiudere alla grande quest’anno.