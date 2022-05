Il Rimini prepara lo sbarco in serie C. "Siamo ambiziosi, non saremo semplici partecipanti incoscienti"

“Prenderemo parte alla prossima serie C non da semplici partecipanti incoscienti”. Parola di Franco Peroni. Il direttore generale del Rimini Calcio fa il punto dopo la straordinaria promozione e la vittoria del campionato. Per Peroni è tempo di festeggiare, ma con un occhio orientato già al futuro. A RiminiToday racconta a 360° quali saranno i prossimi passi dal Rimini, dopo il ritorno tra i professionisti.

Direttore Peroni, prima di parlare del dopo c’è il presente. Pronti alla festa promozione al Neri?

“E’ stato un anno lunghissimo, siamo partiti non mi nascondo dal dirlo con davanti a noi la diffidenza di quasi tutti. Dopo un anno ora possiamo dire di esserci riusciti, è giunto il momento di festeggiare. I biglietti a un euro sono un invito rivolto a tutti di venire a festeggiare con noi”.

Protagonisti da cima in fondo, temeva ad un certo punto che la benzina finisse?

“E’ sorpreso di quanto abbiamo fatto solo chi non era a conoscenza della nostra determinazione, delle puntuali analisi che abbiamo sempre fatto sui nostri errori. Con la risorsa di grandi uomini abbiamo sempre risolto le problematiche all’interno”.

Il Rimini si farà trovare pronto per il ritorno in serie C?

“Per la prossima stagione stavamo facendo una serie di ragionamenti già da qualche mese, nel mio ambito professionale bisogna costruire due tipi di stagioni. Una in D e una in C. Se non avessimo conquistato questa promozione io mi sarei dimesso. Ho fame di risultati e voglio raggiungere degli obiettivi. Ero arrivato con questa idea ben precisa, ragionavo della serie C già da un paio di mesi. Bisogna avere le idee chiare, perché tra un mese e mezzo saremo già in ritiro”.

Quali obiettivi per la prossima stagione?

“Il direttore sportivo Andrea Maniero, che gode di illimitata fiducia, avrà carta bianca. Si confronterà per gli aspetti contrattualistici e dunque non mi esprimo su chi, come dove, quando. Posso solo dire che il Rimini è un cantiere aperto e ci guardiamo attorno per cercare di fare una serie C non da semplici partecipanti incoscienti. Siamo coscienti di cosa ci aspetta, vogliamo fare un campionato non da partecipanti: per Rimini sarà importante mantenere, senza patemi d’animo, la categoria e dare continuità”.

Ha già un’idea di budget?

“Con la proprietà ci riuniremo domani (venerdì, 20 maggio, ndr), per capire quale delle ipotesi disegnate metteremo in campo. Ci sono ipotesi più o meno ambiziose, anche se la proprietà ha la volontà di fare bene. Il vero artefice di questo successo è il presidente Alfredo Rota, a cui va il mio ringraziamento perché ci ha sempre dato fiducia e non ci ha mai fatto mancare nulla. Abbiamo un patron presente, che ci ha sempre consigliato a fornito confronto”.

La compagine societaria si allargherà?

“Come struttura stiamo ideando un nuovo assetto, che definiremo a breve. Non abbiamo la fretta di doverlo definire entro una scadenza, ma il disegno è già sostenibile da ora, non ci sono problemi. Puntiamo certamente a una compagine sociale più robusta, ci auspichiamo che ci siano nuovi soci. In questi giorni, dopo la promozione, sembra che molta diffidenza che c’era attorno al Rimini sia crollata”.

Il Rimini avrà il suo centro sportivo?

“Abbiamo un dialogo molto intenso con il Comune, per me la Gaiofana è obiettivo irrinunciabile. E’ un elemento importante per la sostenibilità del progetto. Ora c’è la soddisfazione di avere un rapporto con il Comune che prima non esisteva. Un ottimo rapporto con il sindaco e l’assessore, questo ci riempie di gioia e si può lavorare bene”.

I lavori allo stadio Neri, tutto definito?

“Il 15 giugno partiranno i lavori per il nuovo manto erboso, poi a seguire i lavori per la copertura dei distinti”.