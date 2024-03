Calcio, Rimini ancora sconfitto: al Neri passa di misura il Sestri Levante

Terza sconfitta consecutiva per il Rimini, che mercoledì sera cade 1-0 al Neri contro il Sestri Levante. Si tratta della terza sconfitta negli ultimi sette giorni: domenica scorsa il ko a Lucca, una settimana fa l'uscita dalla Coppa Italia nella semifinale dopo la semifinale di ritorno di Catania. Biancorossi quindi fermi a 38 punti in classifica, a ridosso della zona playoff assieme a Pineto e Arezzo rispettivamente nona e decima. Domenica alle 14 per il riscatto c'è la trasferta al Mazza di Ferrara contro la Spal, reduce dalla sconfitta interna contro la vicecapolista Torres.

Al 26' passano in vantaggio i liguri con il colpo di testa di Pane su cross da calcio d'angolo di Candiano. Romagnoli che sfiorano il pareggio al 44' con Iacoponi che si accentra e calcia col destro mandando alto di pochissimo. In avvio di ripresa sbaglia poi un gol Langella tirando fuori da buona posizione (51'). Due minuti dopo Colombo (a sorpresa in porta al posto di Colombi) salva i suoi con una gran parata a tu per tu con Forte. Al 62' il Sestri sfiora nuovamente il raddoppio colpendo la traversa con una conclusione di Candiano deviata da Megelaitis. 3 minuti dopo ancora una traversa colpita dagli ospiti con Forte, ma decisivo è il tocco di Colombo. Al 70' è il portiere avversario Anacoura a salvare sul colpo di testa di Ubaldi, il Rimini poi colpisce anche una traversa al minuto 82 con Morra direttamente su punizione.