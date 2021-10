Il Rimini al Neri sa solo vincere: Correggese piegata 2-0, sono sette le vittorie consecutive dei biancorossi

Continua la cavalcata della capolista Rimini, che domenica pomeriggio infila la settimana vittoria consecutiva battendo 2-0 la Correggese. A regalare l'ottavo successo in nove gare le reti di Piscitella in avvio, con un diagonale in area su assist di Andreis, e di Ferrara al 70', con un destro al volo sotto la traversa dopo una punizione di Gabbianelli dalla destra. 100% di vittorie e clean sheet in campionato al Neri per i biancorossi, che restano saldamente in testa alla classifica, a +3 dal Lentigione, fresco di vittoria col Progresso, per 2-0.

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri (dal 40' st Contessa); Andreis (dal 30' st Pari), Tanasa, Tonelli; Gabbianelli (dal 34' st Greselin), Mencagli (dal 16' st Germinale), Piscitella (dal 20' st Ferrara).

In panchina: Piretro, Contessa, Pietrangeli, Pari, Greselin, Ferrara, Tomassini, Barbatosta, Germinale.

All. Gaburro.

CORREGGESE (4-3-3): Mora; Davighi (dal 10' st Rota), Pupeschi, Cavallari (dal 30' s.t. Gozzi), Notari; Ba, Roma, Manuzzi (dal 25' st Riccò); Simoncelli (dal 35' st Calì), Lucatti (dal 10' st Forte), Damiano.

In panchina: Luglio, Rota, Gozzi, Pasquini, Riccò, Galletti, Calì, Landini, Forte.

All. Graziani.

ARBITRO: Russo di Torre Annunziata

RETI: 2' pt Piscitella, 25' st Ferrara

AMMONITI: Ba, Tanasa, Haveri