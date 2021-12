Il Rimini si sbarazza del Sasso Marconi e continua a guardare tutti dall'alto della classifica

Il Rimini chiude il suo 2021 con una netta vittoria per 3-0 contro il Sasso Marconi, che gli permette di passare le feste in vetta alla classifica. Al Neri sblocca la gara Mencagli, che trova la sua settima marcatura stagionale sfruttando l'assist di Haveri. Subito dopo sfiorano il raddoppio i biancorossi con Piscitella, il pallone dopo la deviazione di Auregli sbatte sul palo. Al 36' padroni di casa a un passo dal 2-0: traversa di Gabbianelli, sulla ribattuta palo di Piscitella, poi ancora tentativo di Andreis salvato sulla linea da un difensore.

Al 55' il meritato 2-0 viene realizzato da Tomassini, abile di testa su calcio d'angolo di Gabbianelli. 6' dopo il tris che chiude di fatto la contesa: assist ancora di Gabbianelli e girata vincente in area di Tonelli. Punizione di Tomassini dal limite a 7' dal fischio finale, pallone che scheggia il palo. Auregli, il migliore degli ospiti, salva nel finale quando gli si presenta davanti Ferrara, evitando il 4-0. Il prossimo impegno dei biancorossi è il recupero del match contro il Ghivizzano in trasferta, in programma il 5 gennaio alle 14:30.

Tabellino

RIMINI (4-3-3): Marietta; Lo Duca, Pietrangeli, Cuccato, Haveri (16' st. Contessa); Andreis (17' st.Pari), Greselin, Tonelli (38' st. Tiraferri); Gabbianelli, Mencagli (9' st.Tomassini) , Piscitella (27' st. Ferrara). In panchina: Piretro, Panelli, Contessa, Tanasa, Tiraferri, Germinale.. All. Gaburro.

SASSO MARCONI (4-2-3-1): Auregli; Luccarini (42' st. Pederzani), Pedrelli, Serra, Biguzzi; Colarieti (33' st. Boriani) Torelli; Errichiello (41' st. Parlanti), Monti (35' st. Negri), Testoni; Grazdhani (21' st. Baietti) In panchina: Genovese, Gobbi, Medi, Saputo. All. Della Rocca.

ARBITRO: Casalini di Pontedera (Sbardella di Belluno e Giaretta di Bassano del Grappa).

RETI: 25' pt. Mencagli, 10' st. Tomassini, 16' st. Tonelli

AMMONITI: Pietrangeli, Luccarini, Monti, Biguzzi, Haveri, Colarieti, Piscitella, Greselin