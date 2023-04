Rimini United in finale playoff, mister Bianchi: "Dobbiamo giocare con attenzione ma a viso aperto"

Il primo traguardo stagionale è stato centrato: il Rimini United ha chiuso il campionato di Seconda categoria girone O al secondo posto come la stagione scorsa ma migliorando il bottino, 50 punti invece di 47, raccolto facendo ricorso a mani basse ai giovani dal 2002 al 2006, sei schierati nell’ultima partita contro il San Patrignano vinta per 4-2 in cui ha debuttato il difensore centrale Emanuele Pagliarani (classe 2006).

Mister Giuliano Bianchi, contro il San Patrignano non è stato semplice. Che è successo?

“Nei primi venti minuti siamo andati in svantaggio 0-2 a causa di due infortuni del portiere, siamo stati bravi a non perdere la testa, abbiamo accorciato le distanze alla mezzora e in avvio di ripresa Calp ha segnato il 2-2. Bomber Sagliocco con una doppietta ha poi chiuso i conti”.

Ora siete i finale playoff. Il 7 maggio giocherete contro la vincente di San Bartolo-Villa Verucchio, semifinale playoff. Una sosta così lunga è dannosa?

“Va bene così, perché una settimana di riposo in più significa che abbiamo evitato la semifinale playoff e questa è una cosa buona. Ne approfitteremo per trovare la condizione migliore sia sotto il profilo fisico sia mentale dopo una stagione faticosa che abbiamo concluso in linea con i programmi e le aspettative della società che voleva puntare sui giovani. Ne abbiamo messi in mostra parecchi. Al cospetto di un Santarcangelo dirompente, non avremmo potuto fare di più: abbiamo alzato il ritmo nella seconda parte di stagione e abbiamo scalato posizioni fino a scavare un solco di punti che ci ha portato in finale. Di più non avremmo potuto fare a che perché in infermeria c’è stato parecchio via vai. Ora abbiamo la rosa al completo”.

Quale avversario preferisce?

“Intanto abbiamo evitato il Real San Clemente che ci ha battuto due volte in campionato e la stagione scorsa in finale playoff; fermo restando che San Bartolo e Villa Verucchio sono due avversari tosti, penso che contro il Villa Verucchio avremmo qualche carta in più da giocare e non solo perché una volta l’abbiamo battuto in campionato. Ha caratteristiche tecniche che la rendono un avversario sulla carta preferibile da affrontare, mentre il San Bartolo in fase offensiva ha una potenza di fuoco devastante: 57 gol, uno in meno di noi”.

Avete due risultati su tre a diposizione e giocare in casa, al Bani di Viserba.

“Non dobbiamo fare calcoli, non avere un atteggiamento speculativo perché non siamo in grado di gestire una partita in funzione del risultato puntando sulla fase difensiva e lo abbiamo dimostrato durante la stagione (46 reti subite, solo quattro squadre hanno fatto peggio). Dobbiamo interpretare il match nel modo giusto, giocare con attenzione ma a viso aperto, per fare la partita e cercare il gol pur senza andare all’arrembaggio. Il destino è nelle nostre mani e questo è già un vantaggio”.