Rimini United pronto alla finale playoff contro il San Bartolo: "Sarà una partita aperta"

A distanza di venti giorni dall’ultima partita di campionato – 16 aprile (vittoria per 4-2 sul San Patrignano) – domenica 7 maggio il Rimini United (50 punti) ritorna in campo per la finale playoff del girone O di Seconda categoria contro il San Bartolo (47 punti) che ha eliminato il Villa Verucchio in semifinale (3-1). Si gioca allo stadio Bani di Viserba alle ore 16.30. Purtroppo all’appuntamento la squadra di Giuliano Bianchi, piazzatasi seconda in stagione regolare (terzo il San Bartolo), arriva senza una delle sue pedine più importanti, l’esperto attaccante Adil Mezgour che in una partita di allenamento si è infortunato seriamente al ginocchio chiudendo anzitempo la stagione.

Direttore Federico Trivulzio, vi aspetta un avversario tosto, a lungo in seconda posizione. Però il Rimini United ha il vantaggio di due risultati su tre in virtù della migliore posizione di classifica.

“Un vantaggio di fatto inesistente perché in caso di parità dopo i 90 minuti si giocheranno i supplementari e che dunque non ci deve condizionare. Il Rimini United non deve fare calcoli, non è una squadra che sa gestire un risultato. Sarà una partita aperta”.

Quanto pesa l’assenza di Mezgour?

“Molto e non solo perché ha segnato 15 reti. Ha carisma, ci avrebbe dato molto a livello di esperienza. Abbiamo anche qualche acciaccato per cui non siamo al completo come avremmo voluto: purtroppo non siamo mai riusciti a schierarci al completo per due partite di fila. Nello stesso tempo i sostituti hanno dimostrato di valere i titolari”.

Cosa si deve temere del San Bartolo Gabicce?

“Ho sempre considerato il San Bartolo l’avversario più forte dopo il Santarcangelo, una squadra compatta, con giocatori forti in ogni reparto. Sulle fasce sviluppa molto gioco, davanti la coppia Mastrangelo-Coli ha realizzato 24 reti. Ci vorrà il Rimini United delle giornate migliori”.

Il campo in erba potrebbe essere un vantaggio?

“Potrebbe esserlo in misura maggiore il fatto di godere di una settimana in più di riposo”.

Chi passa accede alla finale regionale del 14 maggio in campo neutro: le sei vincenti unitamente alla vincente della Coppa regionale salirà in Prima categoria. E’ possibile ipotizzare un ripescaggio in Prima anche solo vincendo la finale provinciale?

“Per quanto riguarda il Rimini United è possibile: il club ha lo stadio a norma per l’Eccellenza, una storia trentennale, un settore giovanile. Ci penseremo se riusciremo a passare il turno”.

Domenica la cornice di pubblico sarà suggestiva: in tribuna a tifare Rimini United ci saranno centinaia di ragazzi delle squadre del settore giovanile. Insomma, il fattore campo per una volta si farà sentire.