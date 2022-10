Calcio, quarta vittoria consecutiva del Rimini che ne fa 5 alla malcapitata Vis Pesaro

Un Rimini sontuoso mette all'angolo la Vis Pesaro e centra la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Al "Neri", i biancorossi battono 5-0 i marchigiani, chiudendo la pratica già nel primo tempo (terminato sul 4-0). Doppiette per Gabbianelli e Santini, in gol anche Delcarro. Ora i ragazzi di Gaburro sono terzi a -2 dalla coppia Reggiana-Fiorenzuola, mercoledì prossimo i romagnoli saranno ospiti del Siena, coi toscani reduci dalla sconfitta di Sassari contro la Torres per 2-0, che gli è costata la vetta del girone B.

La partita

Al 4' è già 1-0: Gabbianelli si accentra e col destro non lascia scampo a Farroni. Il numero 10 raddoppia al 13', sfruttando la torre di Vano e bucando il portiere questa volta col sinistro. Al 19' è 3-0, va a segno Delcarro, con un destro in spaccata su cross di Gabbianelli. Al 24' rigore per il Rimini per fallo di mano, della battuta s'incarica Santini che firma il poker. Allo scadere della prima frazione i biancorossi sfiorano il quinto gol con Tonelli, di poco alto sopra la traversa. Al 64' Santini festeggia la doppietta concludendo a rete un'ottima azione personale.