Eccellenza, clamorosa impresa del Tropical Coriano che rimonta 4 reti di svantaggio al Granamica

Pazzesco il match del girone B di Eccellenza tra Tropical Coriano e Granamica. Dopo un primo tempo finito 4-0 in favore degli ospiti, i padroni di casa riescono nella ripresa a rimontare e a chiudere 4-4 all'ultimo minuto di recupero. Sblocca la gara Caselli sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 4', raddoppia Marchesi al 18' con un gran gol da fuori area, poi al 25' Karapici cala il tris su rigore e Finessi sul finale di frazione pare chiudere virtualmente la gara: 0-4.

Nella ripresa il neoentrato Ariyo va a segno al 47', poi Tamagnini, anche lui entrato nel secondo tempo, mette pressione agli ospiti (83'). All'86' il rigore segnato da Scarponi impaurisce il Granamica, e al 95' succede l'impensabile: Ariyo tocca verso la porta, Barbieri in uscita si fa scavalcare dal pallone, arriva Fasano e nel tentativo di rinviare realizza un clamoroso autogol. Un pareggio che moralmente - per i romagnoli - vale molto più di un punto, per come è arrivato.

Tabellino

TROPICAL CORIANO VS GRANAMICA 4-4

Marcatori: 4' pt Caselli (G), 18' pt Marchesi (G), 28' pt rig. Karapici (G), 47' pt Finessi (G), 2' st Ariyo (T), 38' st Tamagnini (T), 40' st rig. Scarponi (T), 50' st aut. Fasano.(T)



TROPICAL (4-3-1-2): Bianchini; Guidi (2' st Ariyo), Bartolucci, Anastasi, Perazzini; Bartoli (24' st Pierini), Vagnarelli (30' st Rossi), Enchisi (2' st Mularoni); Scarponi; Protino, Carrer (30' st Tamagnini)

Allenatore: Scardovi

A disposizione: Leardini, Luvisi, Ceccarelli, Rattini



GRANAMICA (4-3-1-2): Barbieri; Maietti (dal 4' st Zilio), Fasano, Caselli, Tomatis; Baldazzi (dal 4' st Maione), Marchesi, Karapici; Finessi (dal 30' st Xhuveli); Mezzadri (dal 36' st Cavina), Zattini (dal 41' st Spitz)

Allenatore: Vecchiati (squalificato Marchini)

A disposizione: Treggia, Mazzanti, Nito, Langella



Direttore di gara: Rossi di Forlì

Assistente 1: Guizzardi di Lugo

Assistente 2: Gagliardi di Cesena



Ammoniti: Enchisi e Scarponi (T), Maione (G)

Espulsi: Leardini (T), al 40' per proteste dalla panchina