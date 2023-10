Oltre 100 panchine tra i professionisti, Riolfo è il nuovo allenatore dello United Riccione

Lo United Riccione ha raggiunto martedì mattina l’accordo che lega al club il tecnico Giancarlo Riolfo. Giancarlo Riolfo, 54 anni, ligure, con oltre 100 panchine alla guida di squadre di Serie C e più di 70 in Serie D, è il nuovo tecnico della prima squadra. Al suo fianco, con il ruolo di collaboratore, ci sarà Paolo Pantera. Riolfo ha guidato nel recente passato Carpi, Vis Pesaro, Pistoiese, Torres, Savona, Imperia e Sanremese ottenendo sempre ottimi risultati. In giornata dirigerà il primo allenamento.