Ricominicia il campionato di Promozione, S. Ermete che ospita il Granata

Una gara che evoca dolcissimi ricordi quella in programma domenica tra S. Ermete e Granata, valevole per il 16° turno del campionato di Promozione, girone F. Il S. Ermete contro gli stessi avversari conobbe qualche stagione addietro il pass per l’attuale Promozione dopo uno spareggio play off molto combattuto. I rapporti tra le due società, nonostante il verdetto del campo, sono divenuti sempre più consolidati, con il presidente Alex Martino che non ha mai nascosto l’ammirazione per il presidente Andrea Cantoni: ”E' un piacere parlare di calcio con lui!”.

I verdi tornano al S. Ermete Stadium dopo aver ospitato l’ultima volta il Bellaria Igea Marina, ottenendo i tre punti in una gara molto tirata conclusasi con ben cinque marcature. Il 3-2 finale ha messo in vetrina un attacco salito a quota 20 nella casella delle reti realizzate contando anche le due arrivate sette giorni più tardi nella trasferta di Gambettola, ma che annovera anche una difesa da registrare con all’attivo ben 22 palloni raccolti in fondo al sacco. Le ultime due gare contro avversari quotati hanno portato quattro punti lanciando il S. Ermete al sesto posto in graduatoria in condivisone con il Bellaria, quinto per la migliore differenza reti.

Un campionato decisamente più sofferto in casa Granata, con i cesenaticensi che occupano attualmente la quart’ultima posizione della classe dopo essere stati scavalcati dall’Asar, che nei due recuperi di questo inizio 2022, tra Sampierana e Novafeltria ha conquistato tre punti. La formazione del presidente Cantoni all’attivo vanta 15 punti, nove in meno del S. Ermete, frutto di quattro vittorie, tre pareggi ed otto sconfitte, con sedici gol realizzati e ventuno subiti, uno in meno rispetto agli avversari di domenica.

All’andata, sotto un vero diluvio, la partita si concluse con una vittoria esterna (1-2) del S. Ermete. La compagine di Pazzini conobbe il suo primo successo in stagione dopo un avvio caratterizzato da due sconfitte. A decidere il match furono le marcature di Marconi e Mezgour, mentre per i padroni di casa Ronchi accorciò le distanze. Arbitrerà la gara Gianluca Maselli della sezione di Bologna, coadiuvato dai due assistenti Antonio Masciello e Simona Cavallari, entrambi della sezione di Ravenna.