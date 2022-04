Protagonisti i baby calciatori, ripartono i tornei di calcio della Polisportiva San Lorenzo

È partito il 38° “Torneo San Lorenzo” di calcio, organizzato dalla Polisportiva San Lorenzo al centro sportivo comunale di via Bergamo, quest’anno in edizione integrale dopo le limitazioni imposte dalla pandemia. «Finalmente si ritorna alla normalità - commenta il presidente della Polisportiva, Fabrizio Vagnini -, con il coinvolgimento di squadre del nostro circondario come da nostra tradizione”. Nei giorni scorsi sono iniziati gli incontri del 29° Memorial Lazzaretti e della 19esima Coppa Bertuccioli, riservati a squadre esordienti 2010, con la partecipazione di 16 squadre suddivise in 4 gironi. La finale è prevista per il 22 maggio. Con la partecipazione di 12 squadre suddivise in 4 gironi, hanno preso il via anche il 38° Torneo Campidelli e la 19esima Coppa Filipucci riservati a squadre Under 15, con la finale in programma il 22 maggio. Sempre domenica 22 maggio si svolgeranno il 16esimo Memorial Francesco Cortese e il 12esimo Memorial Giuseppe Corazzi riservati alle squadre Pulcini Fya Riccione, San Lorenzo, Riccione 1926 e Junior Coriano.