Calcio, risoluzione consensuale tra il Rimini e Tonelli

Il Rimini comunica di aver siglato nella giornata di giovedì 31 agosto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Tonelli. "Da parte di tutto il club, a Simone, esempio di professionalità per tutti i compagni, i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Le strade si dividono la stima e l’amicizia restano: in bocca al lupo Simone" scrive il club biancorosso.