Calcio, Coppa Italia Dilettanti: Zuppardo trascina la Fya, Torconca a valanga. Fuori 5 squadre del Riminese

Cominciata ufficialmente la stagione 2021/22 delle squadre di calcio dei campionati di Eccellenza e Promozione del Riminese. Nel pomeriggio di domenica infatti si è disputato il primo turno di Coppa Italia Dilettanti, dedicata a Maurizio Minetti, presidente del C.R.E.R. (comitato regionale Emilia-Romagna) venuto a mancare nel maggio del 2020. Un primo turno in gara secca, le vincenti si incontreranno il 22 settembre nei 32esimi di finale dopo il sorteggio.

Non sono scese in campo Tropical Coriano, Victor e Pietracuta, a causa delle convocazioni in Nazionale sammarinese di alcuni giocatori delle prime due formazioni. Ad aprire il torneo il match di sabato (l’unico) tra Asar Accademia e Torconca, dove gli ospiti hanno sbancato per 5-2, grazie alle reti dei nuovi acquisti Filippo Chiussi, Filippo Cipiccia e alla tripletta di Manuele Pasolini.

Sono tutte di bomber Liborio Zuppardo le 4 reti del 4-0 della Fya Riccione contro la Due Emme: una nel finale della prima metà di gioco e le restanti 3 nella ripresa, che valgono la qualificazione al secondo turno e tanta carica in vista dell’esordio in campionato. Meno rotondo il risultato vincente del Verucchio, che se la cava con un 2-1 contro il Granata. E’ andata meno bene invece al Misano, in 10 uomini dal sesto minuto del primo tempo e uscito 1-0 contro il Cervia, pagando il gol subito a inizio ripresa da Filippo Mancini. Sconfitte casalinghe invece per S. Ermete, Spontricciolo e Bellaria Igea Marina. I primi cedono 1-3 al Diegaro: la sbloccano gli ospiti grazie all’autogol di Rossi e raddoppiano con Cavaliere. Nella ripresa, Vukaj accorcia le distanze, ma all’85’ De Rose chiude l’incontro. E con lo stesso risultato viene eliminato lo Spontricciolo, a segno Tola, Sacchetti e Osayande nella Savignanese. Dopo lo 0-0 dei 90’, il Bellaria Igea Marina viene sconfitto di misura (0-1) da una squadra di categoria superiore come l’Alfonsine.